Buna göre, orta dereceli okullarda karneler 8 Haziran Perşembe günü dağıtılacak. Bütünleme ve Sorumluluk Sınavları ise 12-16 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) sınav haftasında başlattığı grev nedeniyle sınavlar yapılamamıştı. KTOEÖS daha sonra, Milli Eğitim Bakanlığı’yla dönemin bitirilmesi yönünde mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

Bu çerçevede Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim’de 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Kapanış Dönemi Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenleme yapıldı.

-Karne dağıtımı 8 Haziran’da

Karne yazımı 7 Haziran Çarşamba günü, karne dağıtımı ve Bütünleme Sınavları ile ilgili Öğretmenler Kurul Toplantısı ise 8 Haziran Perşembe günü yapılacak.

-Bütünleme ve Sorumluluk Sınavları 12-16 Haziran tarihleri arasında

Bütünleme ve Sorumluluk Sınavları 5 gün olacak şekilde 12 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran Cuma günü sona erecek.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Sınavı Hazırlık Kursları 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Meslek liselerine başvurular ise 16 Haziran Cuma günü başlayarak, 21 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

-Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavları 19-20-21 Haziran’da

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavları, 19-20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Ortaokul Diploma Törenleri 19-22 Haziran, Lise Diploma Törenleri ise 21-26 Haziran tarihleri arasında 4 gün boyunca gerçekleştirilecek.

Öğrenci kayıt işlemleri 22-26 Haziran tarihleri arasında 3 gün boyunca yapılacak.

-BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 24 Haziran’da

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı ise 24 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

-İlkokullarda karneler 16 Haziran’da dağıtılacak

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda Akademik Takvim, planlandığı şekilde devam edecek. İlkokullarda, 16 Haziran Cuma günü karne ve tamamlamama belgeleri dağılacak ve eğitim yılı sona erecek.

-Kolejlere Giriş İkinci Basamak Sınavı 10 Haziran’da

Kolejlere Giriş İkinci Basamak Sınavı (KGS-2) 10 Haziran Cumartesi günü yapılacak.