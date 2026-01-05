Karpaz eşekleri için hayata geçirilen Karpaz Eşek Yönetim Projesi, ciddi bir finansman kriziyle karşı karşıya. Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, yaptığı kapsamlı açıklamada, projeye verilen sözlerin tutulmadığını, reddedilen başvurular nedeniyle hem bölge halkının hem de eşeklerin büyük mağduriyet yaşadığını vurguladı.

TAAHHÜTLER GERİ ÇEKİLDİ, BAŞVURULAR REDDEDİLDİ

Basat’ın verdiği bilgilere göre;

Otelciler Birliği projeye başlangıçta %40 destek sözü vermesine rağmen süreci yarıda bıraktı.

İnşaat Müteahhitler Birliği, Bankacılar Birliği, Belediyeler Birliği ve üniversiteler projeye kaynak sağlamayı reddetti ya da başvurulara yanıt vermedi.

Avrupa Birliği, TC Elçiliği/KEİ Ofisi de destek taleplerini uygun bulmadı.

Projenin sağlıklı yürüyebilmesi için başlangıçta kaynağın en az %50’sinin hazır olması gerekiyordu. Ancak 2025 yılında halktan toplanan bağışlar yalnızca %2,5, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Çevre Koruma Dairesi’nden sağlanan kaynak ise yaklaşık %15 seviyesinde kaldı. Buna rağmen proje, %17,5’lik kaynakla 1 Ekim 2025’te başlatıldı.

TAŞKENT DOĞA PARKI’NDAN 11 MİLYON TL’Yİ AŞAN DESTEK

Tüm bu zorluklara karşın Taşkent Doğa Parkı, 2025 yılı içinde projeye 9.186.000 TL alet ve ekipman, 1.971.606 TL nakit olmak üzere toplam 11.157.606 TL doğrudan katkı sağladı. Özel sektör cephesinde ise yalnızca KKTC Telsim, yaklaşık 2.250.000 TL değerinde iletişim sponsorluğu ile projeye destek verdi.

2026 İÇİN TABLO ENDİŞE VERİCİ

Projenin 2026 yılında aksamadan yürüyebilmesi için 12 milyon TL kaynağa ihtiyaç var. Ancak Bakanlık ve Çevre Koruma Dairesi’nin 2026 bütçesine koyduğu kalem 7,5 milyon TL ile sınırlı. Üstelik bu kaynağın serbest bırakılmasının Şubat–Mart 2026’yı bulabileceği ifade ediliyor. Basat, “Mart başında tam kapasite çalışabilmemiz için harcamalara şimdi başlamamız gerekiyor. Kaynak gecikirse en az 2–3 ay kaybetme riski var,” dedi.

BÖLGE HALKI VE EŞEKLER BEDEL ÖDÜYOR

Finansman yetersizliği yalnızca bir proje sorunu değil; Karpaz bölgesi için ciddi bir ekonomik ve insani kriz anlamına geliyor. Başıboş eşeklerin sayısının artması çiftçileri mağdur ederken, bölgede trafik kazaları sürüyor. Eşekler açlık ve hastalıkla mücadele ediyor; kazalarda eşekler ölüyor, insanlar yaralanıyor, büyük maddi hasarlar yaşanıyor.

Basat, son yaşanan kazalara dikkat çekerek, “Bugün iki kişi yaralandı, üç eşek hayatını kaybetti. Bu kaderi onlara reva görenlere aynısını yaşatmasın,” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“BU EŞEKLERİ SEVEN SADECE BİZ MİYİZ?”

Taşkent Doğa Parkı’nın bir hayır kurumu olarak maddi ve manevi elinden gelenin fazlasını yaptığını vurgulayan Basat, kamuoyuna şu sorularla seslendi:

“Karpaz’a ve Karpaz halkına değer veren sadece biz miyiz? Vergi rekortmeni şirketler nerede? Ülke ekonomisinin lokomotifi sektörler nerede? Eşekleri çok sevdiğini söyleyen halkımız nerede?”

Basat, açıklamasını şu çağrıyla tamamladı:

“Biz bu yolda, gelen destek ve kendi imkânlarımız ölçüsünde ilerlemeye devam edeceğiz ve Karpaz Eşek Yönetim Projesi’ni tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Peki siz ne yapacaksınız? Uzaktan yorum yaparak mı ‘destek’ olacaksınız, yoksa gerçekten elinizi taşın altına koyacak mısınız?”