Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, yaptığı yazılı açıklamada, eşeklerin Karpaz bölgesi için hem çevresel hem de kamu güvenliği sorununa dönüştüğünü kaydetti.

Eşeklerin bir yandan turizme katkı sağlarken, diğer yandan çiftçilerin arazilerine zarar verdiğini ve trafik kazalarına neden olduğunu kaydeden Çebi, Dipkarpaz Zaferburnu yolu tamamlanınca araç hızlarının da artacağını belirtti.

Çebi, “Bu durum, gerekli önlemler alınmadığı takdirde, yeni ve daha ağır kazaların yaşanmasını kaçınılmaz hâle getirecektir.” dedi.

Çebi, çevre örgütlerine de sürdürülebilir ve uygulanabilir çözümler üretme çağrısında bulundu.

Bugün alınmayan her önlemin yarın yaşanacak bir kazanın sorumlusu olacağı uyarısında bulunan Çebi, yetkilileri, ilgili kurumları ve kamuoyunu bu konuda ivedilikle sorumluluk almaya davet etti.