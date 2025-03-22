Polisten yapılan açıklama şöyle:

22.03.2025 tarihinde, Karşıyaka'da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyon sonucu (Abluka Operasyonu), S.A. (E-25)'nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; kanunsuz olarak tasarruf edilen bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabacancaya ait şarjör, 5 adet 9 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 1,5 gr ağırlığında hintkeneveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan E.K.(K-19) suçüstü hali gereği tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.