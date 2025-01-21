Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yaralananların bulunduğu yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye ediliyor.

Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

“İlk belirlemelere göre 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız yaralanmıştır”

Bolu Valiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, saat 03.27’de, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde yangın çıktığı ihbarının yapıldığı belirtildi.

Alevlere, Bolu ile çevre illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarından gönderilen başta 30 itfaiye ve 28 ambulans aracı olmak üzere 85 araç ve 231 personelle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, bölgeye araç ve personel sevkinin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, “İlk belirlemelere göre 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam etmekte olup, yaralılarımızın tedavileri ilimizdeki hastanelerimizde sürdürülmektedir.” denildi.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, AA muhabirine, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirmişti.

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, “Vefatlardan 2’si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yangına müdahale devam ediyor.” açıklamasını yapmıştı.