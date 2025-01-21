Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı.

Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı.

66 ÖLÜ 51 YARALI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının meydana geldiği otelin 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin olduğunu açıkladı.

"İlk ihbar 03.27'de alındı. Yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulunan Yerlikaya, "Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirildi. Yangınla ilgili iki mülkiyebaş müfettişi görevlendirildi." dedi.

"BİR VATANDAŞIN DURUMU AĞIR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Acımız büyük. 51 yaralımız var. Bunlardan bir tanesi Ağır yoğun bakımda yatmakta. 17'sini taburcu ettik. Durumları iyi." dedi.

"İKİ ADET YANGIN MERDİVENİ VAR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelin 2021 ve 2024 yılında denetimlerinin yapıldığını ifade edip "Yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş." dedi.

Ersoy, "Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı." diye konuşup otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu dile getirdi.

12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınla ilgili bilgi aldı

Sömestr tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

Binadan tahliye edilenler geçici olarak bölgede bulunan diğer otellere yerleştirilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ilerleyen saatlerde alt katlardaki yangının söndürüldüğü belirtildi.

TAHLİYE EDİLDİLER

İlk belirlemelere göre yaralananların bulunduğu yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edildi.