Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun tutuklandı.

Savcılık’taki sorguları tamamlanan zanlıların nöbetçi hakimliğe gönderilmesinin ardından tutuklu sayısı 19’a yükselmiş oldu. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da tutuklandı.

Soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar da akşam saatlerinde tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Gülener, Coşkun ve Acar da tutuklandı.

DİĞER OTELİN MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir de tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19’a yükseldi.