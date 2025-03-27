Polisin açıklaması şöyle:

26.03.2025 tarihinde, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir kasap dükkanında, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı C.Ö.Ş. Ekipleri tarafından yapılan denetim sonucu, gümrüğe beyan edilmemiş 157.75 kilogram ağırlığında kemiksiz dana eti ile 115.3 kilogram ağırlığında kemikli kuzu eti olmak üzere, toplam 273.05 kilogram ağırlığındaki kırmızı etin kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu işyeri işletmecisi Ş.Y.(E-43) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.