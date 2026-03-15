Bunlar da ilginizi çekebilir

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, zanlılar O.J.M. ve A.A. hakkında 3 gün süreyle tutukluluk emri verdi.

Zanlıların suçüstü tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirten polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini ifade ederek zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, Gemikonağı’nda Üniversite Aşağı Bağlıköy Yolu üzerinde devriyede bulunan Lefke Polis Karakolu ekiplerinin şüpheli hareketler sergileyen zanlıların bulunduğu aracın yanına kontrol amacıyla gittiğini söyledi. Yapılan kontrolde A.A. ’nın üst aramasında sol el avuç içinde folyoya sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Lefke’de meydana gelen “uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan O.J.M. ve A.A. mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Orçun Karadayı mahkemede olguları aktardı.

