Zanlılar Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Yargıç Seran Bensen huzuruna çıkarılan zanlılar hakkında 3’er gün ek tutukluluk emri verildi. Zanlıların ihraç edilmesi için işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Demirhan’da 3 kişi tespit edildi

Demirhan bölgesinde yakalanan 3 zanlı hakkındaki olguları polis memuru Buğra Ceren aktardı. Polis, Haspolat’ta tespit edilen A.A.’nın 29.01.2026 tarihinden itibaren 44 gün, M.M.’nin 15.05.2024 tarihinden itibaren 668 gün ve M.R.’nin 15.05.2024 tarihinden itibaren 500 gündür KKTC’de kaçak yaşadıklarının belirlendiğini söyledi.

Lefkoşa’da 7 kişi yakalandı

Polis memuru Berkay Sürmelioğlu ise Lefkoşa’da yakalanan zanlılarla ilgili olguları aktardı. Polis, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekipleri tarafından tespit edilen A.P.O.’nun 29.11.2022 tarihinden itibaren 1201 gün, A.K.’un 28.07.2025 tarihinden itibaren 229 gün, O.E.O.’nun 30.09.2020 tarihinden itibaren 1991 gün, M.A.K.’nin 20.01.2026 tarihinden itibaren 53 gün, D.M.’un 08.10.2025 tarihinden itibaren 157 gün, M.S.A.’nın 25.02.2026 tarihinden itibaren 12 gün ve F.M.’un 09.07.2023 tarihinden itibaren 979 gündür ülkede kaçak kaldıklarını belirtti.

Gönyeli’de 12 kişi yakalandı

Gönyeli bölgesinde yakalanan zanlılar hakkındaki olguları polis memuru Mustafa Sadeli aktardı. Polis, Gönyeli’de tespit edilen Y.N.’nun 29.11.2025 tarihinden itibaren 105 gün, R.B.Y.’nun 12.04.2024 tarihinden itibaren 701 gün, P.C.O.’nun 12.06.2021 tarihinden itibaren 1736 gün, V.C.E.’nin 30.09.2024 tarihinden itibaren 530 gün, F.K.K.’nın 16.12.2023 tarihinden itibaren 819 gün, D.A.J.’nin 20.11.2024 tarihinden itibaren 470 gün, J.C.U.’nun 25.04.2022 tarihinden itibaren 1419 gün, F.E.H.’nin 30.09.2025 tarihinden itibaren 165 gün, A.D.’nin 30.04.2024 tarihinden itibaren 683 gün, S.D.’nin 30.06.2023 tarihinden itibaren 988 gün, O.S.’nin 30.09.2021 tarihinden itibaren 1626 gün ve C.M.S.’nin 07.12.2022 tarihinden itibaren 1193 gündür ikamet izinsiz olarak ülkede bulunduklarının tespit edildiğini söyledi.

Güzelyurt ve Lefke’de 19 kişi

Güzelyurt ve Lefke’de tespit edilen 19 zanlı hakkındaki detayları ise polis memuru Tahsin Denizsev aktardı. Polis, Güzelyurt’ta tespit edilen A.H.’ın 29.08.2024 tarihinden itibaren 562 gün, M.N.I.’nin 03.11.2016 tarihinden itibaren 3418 gün, N.A.’nin 01.09.2023 tarihinden itibaren 925 gün, C.A.’nın 04.10.2022 tarihinden itibaren 1257 gün, C.B.’nin 22.03.2025 tarihinden itibaren 357 gün, D.K.’nin 18.05.2025 tarihinden itibaren 270 gün, D.A.I.’nin 28.05.2025 tarihinden itibaren 291 gün, M.A.’nın 25.12.2024 tarihinden itibaren 444 gün, M.I.’nin 18.10.2025 tarihinden itibaren 147 gün, W.K.’nin 24.11.2017 tarihinden itibaren 3032 gün, H.E.O.’nun 02.04.2022 tarihinden itibaren 1442 gün, S.L.’nin 30.10.2024 tarihinden itibaren 470 gün, O.S.’nin 26.01.2022 tarihinden itibaren 1508 gün, H.B.’nin 09.03.2025 tarihinden itibaren 370 gün ve S.F.’nin 01.02.2026 tarihinden itibaren 41 gündür ülkede kaçak yaşadıklarını kaydetti.

Polis ayrıca Güzelyurt’ta tespit edilen Y.K.’nun 31.12.2025 tarihinden itibaren 73 gün, Z.H.’nin 01.11.2022 tarihinden itibaren 1229 gün, M.A.’nın 28.10.2023 tarihinden itibaren 868 gün ve M.Ç.’nin 28.02.2023 tarihinden itibaren 1017 gündür ülkede kaçak kaldıklarının belirlendiğini ifade etti.

Mahkeme, zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. Zanlıların işlemlerinin tamamlanmasının ardından ihraç edilmeleri için gerekli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.