Polis, Lefkoşa’da Filiz Sokak üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye görevinde bulunduğu sırada şüpheli hareketler sergileyen J.C.E.’nin üzerinde arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada zanlının ceketinin sağ cebinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan LY465 plakalı araçta yapılan aramada ise aracın sağ şoför kapısı kol kısmında, içilmeye hazır vaziyette, tahmini 1 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 adet madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Zanlının suçüstü tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirten polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu ifade ederek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, zanlı J.C.E.’nin soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.