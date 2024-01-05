Beşiktaş ile Kasımpaşa, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti.

Da Costa hattrick yaptı. Kasımpaşa, Beşiktaş'ı evinde 3-1 mağlup etti.

Kasımpaşa, 41. dakikada Da Costa ile öne geçti. Beşiktaş, 45+2. dakikada Semih Kılıçsoy ile eşitliği sağladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda da gol pozsiyonları üreten Kasımpaşa, 80. ve 83. dakikalarda Da Costa'nın attığı gollerle Beşiktaş deplasmanından üç puanla döndü.

Süper Lig'de üç maç sonra kazanan Kasımpaşa, 26 puana yükseldi.

19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde sahaya çıkan Beşiktaş ligde yedinci yenilgisini aldı ve 29 puanda kaldı.