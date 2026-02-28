Girne’de faaliyet gösteren bir işletmede kasiyer olarak çalışan M.S.H. (E-27)’nin, işletmede kullanılmak üzere alınan toplam 250 kilogram tavuk, 486 kilogram mozerella peyniri, 317 kilogram kırmızı et, 125 kilogram dondurma, 318 kilogram patates kızartması ve 12 kilogram biberi tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Ayrıca işletmeye internet uygulaması üzerinden gelen ve müşteriler tarafından verilen siparişlerden temin edilen henüz tespit edilemeyen miktardaki paranın da kasa sistemine girilmeyerek M.S.H. tarafından alındığı belirlendi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada M.S.H. tespit edilerek tutuklandı.

Öte yandan işletmenin işletmecisi M.O. (E-55)’nun, işletmeye ait parayı çaldığını düşündüğü gerekçesiyle M.S.H.’ye şiddet kullanma tehdidinde bulunduğu, vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiği ve M.S.H.’nin elinde tuttuğu iPhone 16 Pro Max marka cep telefonunu izinsiz olarak zorla alıp çaldığı tespit edildi.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında M.O. da tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.