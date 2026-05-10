İncirli: Her gün bu memleketin kurtulması gerektiği hissiyle uyanıyoruz

Maliye masasında; kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, kamu gelir-borç dengesi, kayıt dışılıkla mücadele, vergilendirme, elektronik maliye, tasarruf tedbirleri, kamu yönetimi ve çalışma hayatı başlıkları değerlendirildi.

Ekonomi masası kapsamındaki sanayi ve tarım sektörlerine ilişkin oturumlarda; pazar ölçeği, erişim ve hizmet entegrasyonu, maliyetler, finansman, rekabet gücü, verimlilik, teknoloji ve dijitalleşme, nitelikli iş gücü ve beyin göçü gibi konular değerlendirildi. Ayrıca tarımsal gelir, üretimde verimlilik, tarım-turizm-sanayi entegrasyonu ile katma değer yaratılması ve kurumsal yapı ile politika sürekliliği başlıkları üzerinde duruldu.

Turizm ve ticaret sektörlerinin ele alındığı masalarda ise pazar yapısı ve bağımlılık, maliyet baskıları, ürün çeşitliliği, imaj ve katma değer, Yeşil Hat ve ada içi ekonomik entegrasyon, verimlilik, teknoloji, e-ticaret, haksız rekabet ve yerel ekonomiyle tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi konuları tartışıldı.

Dijital ekonomi, finans ve girişimcilik oturumlarında yapay zekâ ve dijital araçların iş dünyasına etkisi, fintech ve kripto ekonomisi, yeni iş modelleri, yatırım ortamı, inovasyon kapasitesi ve bölgesel ekonomik konumlanma başlıkları tartışıldı.

Yüzlerce katılımcı 16 ana başlıkta birlikte çalıştı

CTP, çalıştay süreci boyunca ekonomiden kamu yönetimine, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, sosyal politikalardan kurumsal yapıya kadar geniş bir yelpazede 16 ana başlık altında çalışmalar yürüttü. Düzenlenen oturumlarda; uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve sektör paydaşları ortak akıl temelinde bir araya geldi.

Toplumun ihtiyaçlarına yanıt veren, uygulanabilir, planlı ve sürdürülebilir politikalar hayata geçecek

Ayrıca, CTP’nin yeni döneme ilişkin hazırladığı politika önerileri ve projeler, Haziran ayında düzenlenecek lansmanla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak. “Geleceği birlikte kuruyoruz” anlayışıyla ilerleyen CTP, bu süreçte, toplumun ihtiyaçlarına yanıt veren, uygulanabilir, planlı ve sürdürülebilir politikaları hayata geçirmeyi hedefliyor.

İncirli: Her gün bu memleketin kurtulması gerektiği hissiyle uyanıyoruz

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, çalıştaylarının son halkası olan Ekonomi ve Maliye Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, ortak çalışma kültürünün ülkenin geleceğini inşa etmedeki önemine dikkat çekti. Aylardır süren çalıştaylarda yüzlerce kişinin bir araya geldiğini belirten İncirli, sendikalar, akademisyenler, uzmanlar ve sektör temsilcilerinin aynı masa etrafında buluşmasının ülkenin geleceği açısından çok kıymetli olduğunu söyledi. Toplumun tüm kesimlerinin ortak akılla hareket etmesinin ülkenin yeniden ayağa kalkmasının temel koşulu olduğunu vurguladı. İncirli, CTP’nin toplumun tüm kesimleriyle birlikte şeffaf ve katılımcı yeni bir yönetim anlayışı ortaya koyduğunu vurgulayarak “Bu memleketin ayağa kalkması gerekiyor. Her gün bu memleketin kurtulması gerektiği hissiyle uyanıyoruz” dedi. Çalıştay sürecinde ortaya çıkan raporlar ve bilgilerle geleceğe daha güvenle baktıklarını ifade eden İncirli, CTP’nin birleştirici gücüyle ülkenin sahip olduğu insan kaynağı, bilgi birikimi ve ortak akıl sayesinde sorunların çözülebileceğini söyledi.