İran devlet televizyonu IRIB'de, “Fetih Müjdesi” ismi verilen saldırının, Katar’daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik olduğu aktarıldı.

İran haber ajansı IRNA ise Irak'taki bir ABD üssüne de füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail basını da İran’ın başlattığı saldırının 4 farklı Körfez ülkesindeki ABD üslerine yönelik olduğunu öne sürdü.

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyinin kararı ve Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargahı'nın komutasıyla, Devrim Muhafızları Ordusu “Beşaretu'l-Feth” (Fetih Müjdesi) operasyonu kapsamında, Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne güçlü ve yıkıcı bir füze saldırısı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik askeri saldırısının uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğu yinelendi.

İran’ın, Katar’da bulunan ABD’nin El-Udeyd Üssü'ne ateşlediği füzelerden 3'ünün isabet ettiği belirtildi.

İran devlet televizyonu, Katar'daki ABD üssüne yapılan saldırıda bazı füzelerin isabet ettiğini aktardı.

Haberde, “Şu ana kadar El-Udeyd Üssü'ne 3 füze isabet etti.” ifadesi kullanıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı ise saldırının başarıyla engellendiğini bildirdi.

İRAN: KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜ YOK EDİLDİ

İran, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısına karşılık ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlediğini ve üssün "yok edildiğini" duyurdu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliğinin açıklamasında, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırgan ve küstah eylemine yanıt olarak birkaç saat önce İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri tarafından Katar'daki El-Udeyd ABD Hava Üssü yok edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda kullanılan füze sayısının ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıda kullandığı bomba sayısıyla aynı olduğu belirtildi.

Üssün, Katar'daki tesislerden ve yerleşim alanlarından çok uzakta bulunduğu ve üssün dışında bir alana zarar verilmediği belirtilen açıklamada, "Bu eylem dost ve kardeş ülkemiz Katar ve asil halkı için herhangi bir tehlike oluşturmuyor ve İran, Katar ile samimi ve tarihi ilişkilerini ve sürdürmeye kararlı." ifadelerine yer verildi.

İRAN: ABD ÜSSÜNE SALDIRI BEYAZ SARAY VE MÜTTEFİKLERİ İÇİN AÇIK VE NET MESAJDIR

İran, ABD'nin Katar'daki hava üssüne saldırısının, "ABD ve müttefiklerine İran'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik hiçbir saldırıyı hiçbir koşulda cevapsız bırakmayacağına dair açık bir mesaj" olduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonunda yayımlanan Silahlı Kuvvetler Sözcülüğünün açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Saldırı Beyaz Saray ve müttefikleri için açık ve net mesajdır. İran, Yüce Allah'a ve İran'ın sadık halkına dayanarak, toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik hiçbir saldırıyı hiçbir koşulda cevapsız bırakmayacaktır."

KATAR: CAN KAYBI YOK

Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İran'ın (ABD üssüne) saldırısına karşı koyuldu. Can kaybı yok." denildi.

Katar yönetimi, İran’ın El-Udeyd (ABD) Üssü’ne düzenlediği saldırıyı “egemenliğe açık bir ihlal” olarak nitelendirip misilleme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

ÜS SALDIRIDAN ÖNCE TEDBİREN BOŞALTILDI

Katar Dışişleri Bakanlığı, İran’ın saldırı düzenlediği El-Udeyd (ABD) Üssü'nün saldırıdan önce tedbiren boşaltıldığını duyurdu.

"BEYAZ SARAY VE SAVUNMA BAKANLIĞI DURUMU YAKINDAN İZLİYOR"

Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi ise "Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik potansiyel tehditlerin farkında ve durumu yakından izliyor." dedi.

ABD'NİN KATAR BÜYÜKELÇİLİĞİ, ÜLKEDEKİ VATANDAŞLARINA SIĞINAKLARA GİTMESİ ÇAĞRISI YAPTI

ABD’nin Katar Büyükelçiliği, internet sitesinden açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran'ın ABD üslerine misillemesine karşılık, "Aşırı tedbir amacıyla, ABD vatandaşlarına, aksi belirtilene kadar sığınaklarda kalmalarını öneriyoruz." uyarısı yapıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

ABD’nin Katar'da bulunan Al-Udeyd Hava Üssü, 8 bin ABD personeli ile Orta Doğu'da bulunan askeri üslerin en büyüğünü oluşturuyor.

Katar'daki üs dahil, Orta Doğu'da değişik bölgelerindeki askeri üslerinde ABD'nin yaklaşık 40 bin personeli bulunuyor.

BM, İRAN'IN KATAR'DAKİ ABD ÜSLERİNE SALDIRI HABERİNİN ARDINDAN İSTİKRARSIZLIK RİSKİNE KARŞI UYARDI

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın Katar'daki ABD üslerine yönelik saldırı başlattığına ilişkin haberlerin sorulması üzerine Dujarric, henüz kendisinin bu haberleri görmediğini söyledi.

Dujarric, "Ancak, BM Genel Sekreteri'nin de uyardığı gibi askeri faaliyetlerde artışlar ve misillemelerin devam etmesi sadece istikrarsızlığı artırır ve bizi kısır bir intikam döngüsüne sokar." diye konuştu.

BM personelinin Katar'da yerinin değiştirilip değiştirilmediğine ilişkin ise Dujarric, "Herhangi bir yer değişimi hakkında bilgilendirilmedim." dedi.