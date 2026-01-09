Gazimağusa Belediyesi Su Birimi Sorumlusu Mustafa Katip, Devlet Su İşleri’nden alınan bilgiler doğrultusunda yaptığı açıklamada, onarım çalışmalarının tamamlandığını belirterek, betonun kuruması amacıyla uygulanan 24 saatlik bekleme süresinin bu akşam 20.00-21.00 saatleri arasında dolacağını kaydetti.

Katip, bu sürenin tamamlanmasıyla birlikte suyun bu akşam itibarıyla Gazimağusa Belediyesi ana su deposuna ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Suyun depoya düşmesini takiben bu gece itibarı ile Gazimağusa kentine kademeli olarak su verilmeye başlanmasının planlandığını kaydeden Katip, kent genelindeki bölgesel yükseklik farkları nedeniyle alçak bölgelerde 1-2 gün, yüksek bölgelerde ise 2-3 gün içerisinde su akışının tamamen normale dönmesinin beklendiğini belirtti.

Katip, sistemin dengeli şekilde normale dönebilmesi adına vatandaşların bu süreçte su kullanımında tasarrufa özen göstermelerini istedi.