Daireden yapılan açıklamaya göre hava yarın, açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu akşam saatleri batı kesimler yer yer sağanak yağmurlu, pazar ve pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.
Salı günü havanın parçalı az bulutlu, çarşamba, perşembe ve cuma açık olması bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 27 – 30 derce santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli, cumartesi ve pazar yer yer fırtınamsı esecek.