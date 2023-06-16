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Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli, cumartesi ve pazar yer yer fırtınamsı esecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 27 – 30 derce santigrat dolaylarında seyredecek.

Salı günü havanın parçalı az bulutlu, çarşamba, perşembe ve cuma açık olması bekleniyor.

Daireden yapılan açıklamaya göre hava yarın, açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu akşam saatleri batı kesimler yer yer sağanak yağmurlu, pazar ve pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

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