Kış turizmi merkezlerinde yoğunluk artıyor.



Ara tatilde ailelerin en çok tercih ettiği noktalar arasında Uludağ, Erciyes ve Palandöken var.



Uludağ'a ulaşmak isteyenler hafta sonundan itibaren teleferikte yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Uludağ'da oteller ve pistler dolu.



Misafirhanelerdeki tek kişi tam pansiyon fiyatı 1000 ile 1500 lira arasında değişkenlik gösterirken otellerdeki fiyatlar ise gecelik kişi başı 3 bin ile 40 bin lira arasında olduğu öğrenildi.



Tek çocuklu ailenin bir haftalık tatili ise 150 bin lirayı geçebiliyor. Buna içecekler, kayak kıyafetleri ve kayak pistindeki harcamalar dahil değil.Aynı ailenin Erciyes ve Palandöken'deki tatil maliyetleri de benzer fiyatlara denk geliyor.



Her iki noktada otellerin doluluk oranı yüzde 90'ı buluyor.

Kaynak : NTV