Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), gazeteci Sevgül Uludağ’ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü ifade etti; ailesine, dostlarına, meslektaşlarına ve hayatına dokunduğu herkese taziyelerini sundu.

KŞK’nin Uludağ için yayımladığı taziye mesajı şöyle:

“Sevgül Uludağ hayatı boyunca, hakikati ortaya çıkarmaya ve kayıp şahıslar konusundaki farkındalığı

artırmaya kendini adamıştır. Kayıp şahısların akıbetini aydınlatmak, ailelerin cevap arayışına destek olmak ve kayıp ailelerinin sesini duyurmak için gösterdiği bitmek bilmeyen çabaları ile kararlılığı, KŞK’nın insani misyonuna önemli bir katkı sağlamıştır.

KŞK; ailesine, dostlarına, meslektaşlarına ve hayatına dokunduğu herkese en içten taziyelerini sunar. Onun hatırası ilham kaynağı olsun ve huzur içinde yatsın.”