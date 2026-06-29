Cumhuriyet Meclisi'nde gerçekleştirilen kabulde, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Meclis Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük de hazır bulundu.

Kabulde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasında daha güçlü şekilde temsil edilmesi için verilen mücadeleyi desteklediklerini belirtti.

Zorlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'in Türk dünyasının farklı platformlarında KKTC'nin haklı davasını anlatma yönündeki çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, bu mücadelenin sonuna kadar yanında olacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman yalnız bırakılmadığını ve bırakılmayacağını vurguladığını anımsattı.

Türkiye'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında da Kıbrıs meselesinin Türkiye Cumhuriyeti için milli bir dava olarak görüldüğünün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin aynı zamanda Türkiye'nin güvenliği olduğunun altının çizildiğini belirten Öztürkler, bu açıklamaların Kıbrıs Türk halkı için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatı sürecine de değinen Öztürkler, Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun bu süreçte önemli katkıları bulunduğunu belirterek, KKTC'nin 2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduğunu ve o tarihten bu yana teşkilat bünyesinde yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı, hükümet üyeleri ve milletvekilleriyle birlikte Türk Devletleri Teşkilatı platformlarında Kıbrıs Türk halkının haklı davasını anlatmaya devam ettiklerini ifade eden Öztürkler, seslerini tüm dünyaya duyurmak için kararlılıkla çalıştıklarını kaydetti.

Kısa süre önce Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği toplantılarına katıldığını anımsatan Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte önemli temaslarda bulunduklarını belirtti.

Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Öztürkler, diğer İslam ülkelerinin de Kıbrıs Türk halkını her geçen gün daha yakından tanımaya başladığını ve ilgilerinin arttığını söyledi.

Yeni siyaset anlayışının temelinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün bulunduğunu vurgulayan Öztürkler, bu ilkelerden asla taviz vermeyeceklerini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmadan yana olduğunu ifade eden Öztürkler, ancak böylesi bir anlaşmanın egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde olması gerektiğini söyledi.

Öztürkler, herhangi bir toprak tavizini, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantörlüğünün ya da Türk askerinin adadaki varlığının tartışmaya açılmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

Türkiye'den üst düzey yetkililerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret ederek ortak açıklamalar yapmasının kendilerine güç verdiğini belirten Öztürkler, verilen güçlü desteğin Kıbrıs Türk halkının mücadelesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Ziyaret ve desteklerinden dolayı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya teşekkür eden Öztürkler, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davayı birlikte savunmaya ve aynı kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğini sözlerine ekledi.