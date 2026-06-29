Ziyarette, CIOFF Dünya Başkanı Christian Hidalgo-Mazzei, CIOFF Türkiye Başkanı Muammer Arslan, CIOFF Slovenya Başkanı ve CIOFF Festival Komisyon Başkanı Janja Ravnikar ile Uluslararası Festivaller Derneği Başkanı Atilla İpek yer aldı. Ziyarete, İskele Belediyesi Kültür, Sanat ve Dış İlişkiler Danışmanı ve CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa da eşlik etti.

SADIKOĞLU: “FESTİVALİMİZ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK BAĞLARINI GÜÇLENDİREN ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuk heyeti İskele Belediyesi'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, festivalin kültürler arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı.

Başkanlık makamındaki ziyarette festival kapsamında İskele'de bulunan Türkiye, Uruguay, Rusya, Kuzey Osetya, Kırgızistan ve KKTC ekiplerinden temsilciler de yer aldı. Sadıkoğlu, tüm ekiplere festivale katılımlarından dolayı teşekkür ederek, kendilerine başarılı gösteriler diledi.

Ziyaret, İskele Belediyesi Kültür Evi önünde çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.