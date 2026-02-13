Bunlar da ilginizi çekebilir

Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanlarının 16 Şubat Pazartesi günü tam gün grev yapacaklarını da açıklayan Bengihan, aynı gün saat 09.30’da ise Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Kayıp Şahıslar Komitesi’nde görev yaşan 52 çalışanın 43 gündür maaşlarını alamadığını açıkladı.

