İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Terör" soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı, belediyeye kayyum atandı.

Kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi.

Şişli Belediyesi'nin sosyal medya hesabından Ertürkmen'in göreve başladığı duyuruldu.

CEVDET ERTÜRKMEN KİMDİR?

1970 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Ertürkmen, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde “Afet Yönetimi” konulu tez çalışmasını yaparak Yüksek Lisansını tamamladı.

Sırasıyla; Burdur İli Ağlasun İlçesinde ve Van İli Saray İlçesinde kaymakamlık yapan Ertürkmen, Şanlıurfa Vali Yardımcılığı, Kayseri Yeşilhisar İlçe Kaymakamı, Aydın İli Sultanhisar Kaymakamı, Trabzon Beşikdüzü İlçe Kaymakamı ve Samsun Bafra İlçe Kaymakamı olarak görev yaptı.

Ertürkmen, 29 Temmuz 2024 tarihinden itibaren ise Şişli Kaymakamı olarak atandı.