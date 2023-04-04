Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda gerçekleşen karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı.

Yargıç Soytaç kararda şu noktalara değindi : “Sanığın mahkum olduğu suçların ciddiyetini, trafik kazalarının ve trafikte meydana gelen ölümlerin halen artış halinde olan vahim suçlar olduğunu, bu tür suçların sonuçları itibarıyla telafisi imkansız acılara sebep olduğunu ve mutlaka önüne geçilmesi gereken suçlar olduğunu, Yargıtay'ın bu tür suçlarda ceza takdir ederken sanığın özel durumundan ziyade kamu menfaatinin korunması yönünde ceza takdir edilmesi gerektiğine dair prensiplerden hareketlesanığa hürriyeti bağlayıcı ceza vermeyi uygun buluruz. Sanığın süratli bir şekilde araç kullanarak aracının kontrolünü kaybettiğini ve neticesinde iki masum kişinin ölümüne sebep olduğunu değerlendirdiğimizde sanığın trafik kurallarına uygun bir şekilde araç kullanmasını sağlayana kadar trafikten uzak tutmak ve bu meyanda bu tür suç işleme eğiliminde olanları caydırabilmek amacıyla sanığa takdir ettiğimiz cezaya ilaveten bir müddet daha araç kullanmaktan men edilmesi gerektiği kanaatine varırız” dedi.

Soytaç heyet olarak sanığı 6 yıl hapis cezası ile cezalandırmayı uygun bulduklarını açıkladı.

