Gazimağusa’da Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde saat 04.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gülbahar KOYUN (K-29) 192 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VL 280 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına ve refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçmiş ve takla atıp tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Gülbahar KOYUN tutuklandı.