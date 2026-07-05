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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah aracı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine 06 FT 0709 plakalı otomobilin sahibi M.S.'ye ulaşıldı. Ulukaya ilçesi Budamış Mahallesi'ndeki evinde uyuduğu öğrenilen sürücü, olay yerine çağrıldı. Vatandaşlar, aracın çarptığı beton direkler ve metal avlu kapılarındaki hasarın giderilmesini isteyerek şikayette bulundu.

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