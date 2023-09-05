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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Araç sürücüsü olay yerinden isim ve adres bildirmeden ayrıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza sonucu alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak zarar gördü.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde saat 17.45 sıralarında ismi henüz tespit edilemeyen FY 588 araç sürücüsü, batıdan doğuya doğru seyrettiği sırada Hamitköy çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik adasına çarptı.

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