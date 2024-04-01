Kaza 23 Mart saat 17:00 sıralarında, Girne'de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. Gökmen GÜNİKEN (E-20), yönetimindeki CS 366 plakalı araç ile cadde üzerinde süratli ve dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan kaldırma çıkması sonucu o esnada kaldırım üzerinde batı istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Cihan YÜKSEL (K-22), Büşra YAVUZ (K-21) ve Begüm DÖŞKAYA (K-21)'ya çarparak, Cihan YÜKSEL olay yerinde yaşamını yitirmesine, Büşra YAVUZ'un ağır , Begüm DÖŞKAYA'nın ise hafif yaralananmasına sebep olmuştu.

Kaza sonucu ağır yaralanan ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görmekte olan yaya Büşra YAVUZ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.