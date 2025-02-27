Polisin açıklaması şöyle:

26.02.2025 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbatoğlu Caddesi üzerinde, Emir UYANIK (E-27) 70 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MG 686 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Ortaköy Trafik Işıklarına geldiğinde, U dönüşü yapmak için dikkatsiz şekilde sağ şerit içerisine girmesi sonucu, o esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Hudayberdy ROZYYEV (E-27) yönetimindeki RH 241 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan RH 241 plakalı motosiklet sürücüsü Hudayberdy ROZYYEV, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. MG 686 plakalı araç sürücüsü Emir UYANIK, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Sürücü alkollü çıktı!

26.02.2025 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, İbrahim SULAR (E-28) 51 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VP 467 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Rapa Ltd. önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü İbrahim SULAR aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3 Metre derinliğe düştü!

27.02.2025 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Tatlısu-Geçitkale Anayolu üzerinde virajlar mevkiinin 6-7’inci kilometrelerinde, Ramadan ÖKE (E-35) yönetimindeki SC 551 plakalı salon araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve yaklaşık üç metre derinliğe düşüp tekerlekleri üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kendi imkanları ile gittiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Beton bariyere çarptı!

27.02.2025 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Ramazan EDİS (E-53) yönetimindeki HL 146 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Asal Oto Galeri önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan beton bariyerlere çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle HL 146 plakalı araç yol içersinde takla atmış ve tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.