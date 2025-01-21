Polisten yapılan açıklama şöyle:

“21.01.2025 tarihinde, saat 16:50 sıralarında, Lefkoşa'da Nazım Hikmet Caddesi üzerinde, çift şeritli yolun sağ şerit içerisinde yönetimindeki KE 264 plakalı araç ile güney istikametine doğru süratli ve dikkatsiz şekilde seyreden Yücel ÖZENLİ (E-64) seyrettiği yol üzerinde bulunan Metehan Çemberine geldiğinde süratini salim hadde indirmeden çembere giriş yaması neticesinde, çemberin bordür taşlarına çarptıktan sonra havalanıp, çemberi doğu istikametinden gelip dönmekte olan Miyesser GENÇ (K-57) yönetimindeki EC 263 plakalı aracın tavanına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle güney istikametine doğru kontrolsüzce yoluna devam eden KE 264 plakalı araç kaldırım taşlarına ardında da toprak alanda çalışmakta olan M.D. Manır MİAH (E-39)'a çarptıktan sonra hendek içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan KE 264 plakalı araç sürücüsü Yücel ÖZENLİ , EC 263 plakalı araç sürücüsü Miyesser GENÇ ve M.D. Manır MİAH kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir”