Kıbrıs meselesini, ilişkilerdeki tıkanma noktalarından biri olarak tanımlayan Büyükelçi Bozay, Kıbrıs konusunda gerçek çözümün aranması gerektiğini belirti, “diyaloğa açık” olduklarına işaret etti.

Bozay, "Her 2-3 yılda bir uyanıyoruz ve aynı federasyon hikayesiyle karşılaşıyoruz. Annan Planı'nda ve Crans-Montana'da görüşmeler başarısız oldu ama sonra tekrardan pişirilip birkaç defa önümüze kondu. Bu yüzden, yeni bir şeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Türkiye TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Topluluğunca, Ankara'da "AB-Türkiye İlişkilerindeki Mevcut Dinamikler ve Zorluklar" paneli düzenlendi.

Panele, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Bozay ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski panelist olarak katıldı.

Bozay, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'nın ekonomik güvenliğinin herkes için önem arz ettiğini vurgulayarak, Türkiye'nin buna katkı sağlayabileceğine dikkati çekti.

AB Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'nda ülkenin yeniden ilişkileri güçlendirme gayretlerine yer verildiğine işaret eden Bozay, "15 Temmuz 2019'daki (AB Dış İlişkiler) Konsey kararıyla getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyoruz. Üyelik sürecinin canlandırılması ve Gümrük Birliği modernizasyonu için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Bozay, AB'nin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm hedeflerinin Türkiye'nin aynı konudaki hedefleriyle örtüştüğünü dile getirdi.

STRATEJİK PARTNERLİK

Büyükelçi Ossowski, "Türkiye, bizim için kesinlikle stratejik bir ortak." diyerek, tarafların ilişkileri yeniden canlandırmaya karar verdiği bir dönemde göreve başlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türk yetkililerle yaptığı görüşmelerdeki izlenimini aktaran Ossowski, Türkiye için üyelik sürecinin hala stratejik hedef olduğunu kaydetti.

Ossowski, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi ve yüksek düzeyli diyaloğun artırılması gibi konuların tarafların gündeminde olduğuna değinerek, çeşitli alanlarda ilişkileri güçlendirebileceklerini vurguladı.

Tarafların ortak çabasıyla ilerleme sağlanabileceğini anlatan Ossowski, "Bu temelde yapıcı şekilde çalışabileceğimize inanıyorum." dedi.

Ossowski, Türkiye ile AB arasındaki bazı anlaşmazlıklara dikkati çekerek, ilerleme sağlamak için diyalog yollarını açık tutmaları gerektiğinin altını çizdi.