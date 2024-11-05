Ziyamet’te kendisini aldattığı iddiasıyla eşinin cinsel organına kaynar su döken karısı P.T., yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve hakkında 4 gün daha tutukluluk emri verildi.

Kaynar suyla haşlanan koca E.T’nin ise hastanede tedavisi sürerken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Mahkemeye olguları aktaran polis tahkikat memuru Buğracan Kaplan, zanlının “Ağır yaralama, vahim zarar ve ciddi darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Kaplan, 31.10.2024, saat 08.30 raddelerinde, Ziyamet’te, eşi E.T.’nin, ikametgahın yatak odasında yatakta sırtüstü yattığı esnada, kendisini bir daha aldatmaması için cinsel organına zarar verme kastıyla, su ısıtıcısında kaynattığı suyu genital bölgesine ve bacaklarına döktüğünü anlattı.

Kaplan, kocanın bu bölgelerinde ikinci derecede yanık oluşmasına sebebiyet verdiğini belirtti ve zanlının aynı tarihte olay mahallinde tespit edilerek tutuklandığını anımsattı.

Konu su ısıtıcısının emare alındığını ve zanlının itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini kaydeden Kaplan, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyledi.

Tahkikatın devam ettiğini, zanlının serbest kalması halinde alınabilecek ifadelere etki etme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğunu belirten Kaplan, müştekinin sağlık durumunun netleşmediğine de vurgu yaptı.

Kaplan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Semra Kaymaklı Güven, talebi onayladı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi