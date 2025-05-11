Polisten yapılan açıklama şöyle:

"10.05.2025 tarihinde, saat 18.40 sıralarında, Haspolat’ta, kendisi ile alay ettiği gerekçesiyle, M.E.T.(E-23) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile M.Y.(E-24)’yi göğüs ve sırt kısmından ağır şekilde yaralayıp öldürmeye teşebbüs etmiştir. Olayda yaralanan M.Y., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında zanlı M.E.T. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."