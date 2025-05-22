Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başkan Şenkul, “Kervansaray Plajımızda yaza girerken yaptığımız yatırımlarla halkımıza daha yüksek kalitede hizmet verebilen bir halk plajı planladık” ifadelerini kullandı.

Şenkul, “Eski kafe alanımıza ek olarak eskiden duşların arkasında atıl duran bölümü, eski duşları da orta noktadan kaldırarak birleştirdik ve hem güneşlenip hem de kafe hizmetlerinden yararlanılabilecek yeni bir teras alan dizayn ettik. Bu yatırımla birlikte plajımızın batı bölümünü kullanacak vatandaşlarımız da kolaylıkla kafe hizmetlerinden yararlanabilir noktaya gelmiştir” dedi.

Bu yaz yerli üreticiyle genç girişimcilerin Kervansaray Plajı’nda ürünlerini satabilmesi için imkan tanıyabileceklerini de duyuran Murat Şenkul, “Bu konudaki ana hedefimiz tüm gelir gruplarının kaliteli hizmet alabileceği halk plajları konseptini kentimizde hayat bulmasıdır” açıklamasını yaptı.