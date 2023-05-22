Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlılar Mohamed Roshdy Mohamed’in Vahim Zarar Yaralama suçundan zanlı Ahmed Hasbelrasol Maki Sulıman’ın Kavga ve Rahatsızlık" suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 18.05.2023 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Lefkoşa'da Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren ve umumi bir yer olan bir işletme içerisinde Lefkoşa'da sakin Mohamed Roshdy Mohamed aralarındaki kız meselesi yüzünden önce sözlü olarak tartışma yaşadığı Lefke'de sakin Ahmed Hasbelrasol Maki Sulıman'nın başına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmakta olduğu 46 cm. sap ve 11 cm'de ağız uzunluğu bulunan tahta saplı keser ile vurmak sureti ile adı edilenin başında 1 cm. genişliğinde bir kesi oluşmasına neden olup vahim zarar uğratıp yaralanmasına neden olduğun anlattı.

Polis, olayın hemen akabinde aynı yerde Lefkoşa'da sakin Mohamed Roshdy Mohamed bir taraf olarak kız meselesi yüzünden sözlü tartışma yaşadığı Lefke'de sakin diğer bir taraf olan Ahmed Hasbelrasol Maki Sulıman ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişi güzel elleri ve ayakları ile vurmak sureti ile bir kavgada yer alıp rahatsızlık yaptıklarını belirtti.

Polis, söz konusu keserin olay mahallinde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini ve zanlılar tedavilerinin ardından derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının Mohamed Roshdy Mohamed’in 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmasına; zanlı Ahmed Hasbelrasol Maki Sulıman’ın ise yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 4 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Çeliker, ayrıca ilgili doktor ve eczaneye aleyhinde de soruşturma başlatılmasına emir verdi.