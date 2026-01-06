Bugün sabah saatlerinde kurşunlanan Uluhan Oto Galeri’nin sahibi Hidayet Duran’ın kızı Kevser Duran, silahlı saldırıda yaralanan babasının durumu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Kevser Duran, babasının şu anda durumunun iyi olduğunu belirterek, “Bazı kurşunlar vücudunda kalmak zorunda. Ameliyat olursa riskli olabilir dediler” açıklamasını yaptı.

Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

"Gündüz vakti insanların işe gittiği, çay içtiği, hayatın “normal” aktığı bir saat.

Önüme düşen bir haberle öğrendim her şeyi. Babamı gündüz vakti, iki el ateş ederek vurdular.

Babam şu an hayatta. Doktorlar durumunun iyi olduğunu söylüyor. Ama bazı kurşunlar vücudunda kalmak zorunda. Ameliyat olursa riskli olabilir dediler.

Ve bunu yapan bir çocuk.

Bir çocuğun eline silah, kalbine bu kadar karanlık nasıl sığar?

O çocuk sadece tetiğe basmadı. Bizim yüreğimize de ateş etti.

Ama bu sadece bizim hikayemiz değil.

Bu ülkenin, bu sokakların, bu ihmalin hikayesi.

Gündüz vakti, herkesin gözü önünde bir insan vurulabiliyorsa; sorun sadece o çocuğun parmağı değil...

Ben bu yazıyı intikam için yazmıyorum.

Unutulmaması için yazıyorum.

Bir çocuğun eline silah değil, bir gelecek verilmesi gerektiğini hatırlatmak için yazıyorum.”