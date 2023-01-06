Vücudun yağlanması herkesi rahatsız eden konular arasında yer alıyor. Kilo vermek için çeşitli yöntemler deneniyor. Ancak dışarıdan görünen yağlardansa görünmeyen yağlar çok daha fazla risk taşıyor. Viseral yağ bazı kanserler, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve daha fazlasıyla ilişkilendiriliyor. Viseral yağlar ölümcüldür ve herkes risk altındadır, ancak birçok durumda yaşam tarzı seçimleri ve belirli temel gıdalardan kaçınarak önlenebilir.

ORGANLARI SARAN FAZLA YAĞ SORUNLARA NEDEN OLUR

Dr. William Li , "Herkesin bir miktar iç organ yağı vardır" diyor . "Normalde herkesin taşıdığı normal sağlıklı yağın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturur. Yağın vücutta birçok farklı rolü vardır. Organlarınız için bir yastık görevi görür, iştahınızı ve diğer beyin fonksiyonlarını kontrol eden hormonlar salgılar, bir yiyeceğinizden enerji için yakıt deposu ve aynı zamanda ısı üretmek için ateşleyen bir ısıtıcı da olabilir. Başka bir deyişle, yağın kendisi - iç organlardaki yağ da dahil olmak üzere - kötü değildir. Ancak fazlası sorunlara neden olur."

VİSERAL YAĞA NEDEN OLAN YİYECEKLER

ŞEKERLİ KAHVALTILIK GEVREKLER

Tatlandırılmış kahvaltılık gevreklerin çoğunun rafine tahıllardan ve ilave şekerden yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca, işleme yoluyla uzaklaştırıldığı için çok az diyet lifi içerirler. Kurutulmuş meyveli tahıllarınızın daha iyi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tekrar düşün. "Eklenmiş kuru üzüm veya kızılcık gibi görünüşte sağlıklı içerikler bile, tahılın rafine edilmiş tahıl kısmıyla birleştirilmeden önce bir sürü şeker eklenebilir" diye ekliyor.

PALM YAĞI

Dr. Cox'a göre, "Palmiye yağı, özellikle doymuş yağ tüketen bireylerle çoklu doymamış yağ tüketen kişiler karşılaştırıldığında, daha fazla iç organ yağına neden olduğu bilinen doymuş yağ açısından son derece yüksektir." 2014 yılında yapılan bir çalışmada , doymuş yağ-ağır hurma yağı ile yapılan kekleri yiyen katılımcılar, ayçiçek yağından çoklu doymamış yağlarla yapılan kekleri yiyenlere kıyasla, genel olarak, özellikle karaciğerlerinde ve karınlarında daha fazla yağ aldılar.

DONDURULMUŞ KAHVE İÇECEKLERİ

Dr. Tomi Mitchell , "Dondurulmuş kahve içecekleri şüphesiz lezzetlidir, ancak çok sık tüketilirse sağlık üzerinde feci sonuçları olabilir. Yüksek şeker içerikleri nedeniyle, donmuş kahve içecekleri kısa ve uzun vadeli sağlık etkileri olan kan şekeri seviyelerinde hızlı artışlara neden olur. Ek olarak, bu içecekler eklendiğinde organların çevresinde depolanan bir tür iç yağ olan visseral yağda artışa neden olabilen kalorilerde yüksek olma eğilimindedir ve şeker hastalığı, kalp hastalığı ve felç gibi birçok zararlı tıbbi duruma yol açabilir."

KURABİYE KEK VE HAMUR İŞLERİ

Cox, " Kurabiye ve hamur işlerinde rafine şekerin boş kalorileri insülin direncine ve aşırı kiloya, özellikle de iç organlara yol açar. İç organlardaki yağ birikiminin ana kaynağı aşırı kalori alımıdır ve bu yiyecekler tipik olarak yüksek kalori, rafine tahıllar ve bazen doymuş yağların yanı sıra, birinin kendini tok hissetmesine yardımcı olacak az miktarda diyet lifi içerir."

İŞLENMİŞ VE KIRMIZI ET

Dr. Stacie J. Stephenson bize şunları söylüyor: " Pastırma, sosis, jambon ve şarküteri ürünleri gibi işlenmiş etler ve sığır eti gibi kırmızı etler, özellikle antrikot gibi yüksek yağlı etler, birçok çalışmada iç organ yağlarıyla ilişkilendirilmiştir.Daha iyi seçenekler, deniz ürünleri gibi daha sağlıklı yağlar içeren protein kaynakları ve baklagiller gibi bitkisel protein kaynaklarıdır."

HAMBURGER VE DİĞER FAST FOODLAR

Cox'a göre, "Hamburgerler , iç organlarda yağ oluşumuna neden olan yiyeceklerin bir kombinasyonuna sahiptir: yüksek kalorili, doymuş yağ ve kırmızı et ve peynirden gelen enflamatuar faktörler, daha fazla iç organlarda yağ üretimine neden olur ve bu genellikle rafine beyaz ekmekle birleştirilir. Mayonez veya diğer sürülebilir malzemelerin eklenmesi, kombinasyona sağlıksız yağları daha da ekler."

KIZARMIŞ PATATES

Stephenson, "İç organlarda yağ üreten bir sonraki suçlu, patates cipsi veya patates kızartması şeklinde olsun, patates kızartmasıdır " diyor. "Patates yüksek glisemik bir gıdadır, yani kan şekerinin fırlamasına neden olabilir. Patatesleri derin yağda kızartırsanız, kızartmalarda yaygın olarak kullanılan trans yağları ve ayrıca karbonhidrat açısından zengin herhangi bir gıda yendiğinde oluşan kanserojen akrilamidleri eklersiniz ."

ASİTLİ İÇECEKLER

Stephenson, "İç organlarda aşırı yağlanmaya neden olan en kötü 'gıdayı' seçmek zorunda kalsaydım, bu asitli içecekler olurdu , hem yüksek fruktozlu mısır şurubu ile tatlandırılmış normal tür, hem de yapay tatlandırıcılarla tatlandırılmış diyet türü. Bazı eski araştırmalar, diyet içeceklerin iç organ yağını artırdığını göstermese de, 2021'de yapılan bir araştırma , daha fazla diyet soda içen 65 yaş ve üstü yetişkinlerin obezitesini artırdığını gösterdi ve bu ilişki, çalışmanın 'çarpıcı doz-tepkisi' olarak adlandırdığı şeydi.