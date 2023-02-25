Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

25 Şubat 2023 Cumartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle 07:50 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Eski Talihsiz Mobilya bölgesi, Arabacıoğlu Kliniği bölgesi, Düzova Sokak, Uzun Köprü Sokak, Funda Sokak, Şht Peval Mustafa Sokak, Cesur Sokak ve civarlarına elektrik verilemiyor. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.