KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, devlet televizyonuna telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. “Aşırı yükten dolayı elektrik kesintisi yaşanıyor” iddialarına yanıt veren Aydın, yapılan bu açıklamaları üzüntü ile karşıladıklarını ifade etti.

Aydın, açıklamasında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yaklaşık 3 yıldır Başbakan Ünal Üstel’in girişimleri ile çok ciddi yatırımlar yapıldığını ifade ederek, “Sayın Başbakan KIB-TEK’i devraldıktan sonra santral bakımları, kapasite artırımları ve şehir içi yatırımlar noktasında ciddi anlamda önümüzü açtı ve bunların yapılması sağlandı. Geldiğimiz noktada birkaç ay öncesine bakarsak belli kesimler ‘Kış aylarında elektrik bulamayacağız karanlıkta kalacağız’ yönünde eleştirilerde bulunuyorlardı. Ancak geldiğimiz noktada görüyoruz ki Başbakanın da gösterdiği güven sonucunda şu anda tüm ülkeye kesintisiz enerji sağlayan bir noktaya geldik” dedi.

Küçük ve bölgesel arızaların bu tür sistemler içeresinde her zaman olabileceğini ifade eden Aydın, “Küçük ve bölgesel arzılar meydana gelmektedir. Bunlara da 24 saat ekiplerimiz müdahale ediyor. Bunu sıfırlamak hiçbir sistemde mümkün değildir. Tüm sistemlerde lokal arızalar olmaktır. Bunlara da personelimiz anında müdahale ediyor” diye konuştu.

Aydın, “Enerji yatırımı süreklilik gerektirir ve bizler de bunları yapıyoruz. Yılların birikimi olan eksik yatırımları da Başbakanın girişimleri ile yaklaşık 3 yılda bunların birçoğunu yaptık ve bu noktaya geldik. Kurumun enerji sağlaması bazı kesimlerin hoşuna gitmiyor. Başbakanı kötüleyecek kadar ya da 24 saat esasına göre çalışan personelimizi küçük düşürecek kadar yapılan açıklamalar, tasvip etmediğimiz açıklamalardır. Halkımız görüyor ve takdir ediyor. Biz teşekkür istemiyoruz. Bu bizim görevimiz. Her geçen gün her alanda yeni yatırımların hayata geçmesi için uğraşıyoruz. Yapılan bu açıklamaları üzülerek izliyorum. Ciddi anlamda çalışan personellerimiz vardır, ciddi anlamda müdahalelerimiz vardır, ciddi anlamda yapılan yatırım ve iyileştirmelerimiz vardır. Gerek personelimize gerek başbakanımıza karşı yapılan bu açıklamalar çok üzücüdür. Bu açıklamaları halkımızın takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.