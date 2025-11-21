Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yüksek gerilim iletim hatlarında cam izolatörlerden kaynaklanan arızaların önüne geçmek amacıyla başlattığı silikon izolatör dönüşümünde sahaya indi. Kurumun yaklaşık bir yıllık çalışmaları ve silikon izolatör ihalesinin tamamlanması doğrultusunda, ada genelinde kapsamlı yenileme çalışmalarına resmi olarak başlanıldı.

Lefkoşa–Teknecik Hattı Bir Ay İçinde Tamamlanacak

KIB-TEK ekipleri, ilk etapta Taş Ocaklarından dolayı en çok tozlanma ve arıza meydana gelen Lefkoşa ile Teknecik arasında bulunan 132 KW ana iletim hattında silikon izolatör değişimine başladı. Bu hattaki çalışmaların, yaklaşık bir ay içinde tamamlanması hedefleniyor. İhale Bedeli yaklaşık 518 Bin Dolar + KDV olan Lefkoşa–Teknecik bölümündeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, adanın diğer tüm ana iletim hatlarında da planlanan değişim çalışmaları sırayla gerçekleştirilecek.

Yeni Hatlarda Silikon Kullanımı 2 Yıldır Devrede

KIB-TEK, cam izolatörlerin özellikle tozlu hava, nem ve çevresel koşullar nedeniyle yarattığı kısa devre sorunlarının bilincinde olarak, yaklaşık iki yıl önce kurulan yeni hatlarda silikon izolatör kullanımına başlamıştı.

Mevcut hatların dönüştürülmesi için yürütülen ihale süreci ise bir yıllık çalışma sürecinin ardından tamamlandı. Teknik araştırmalar, çevre ve ülke şartlarına uygun model seçimi gibi detaylı hazırlıkların ardından ihaleye çıkılarak dönüşüm süreci ilerletildi.

Ada Genelinde Silikon İzolatör Dönemi

Ana iletim hatları ve mevcut sistemin tamamında silikon izolatörlere geçiş için yaklaşık bir yıl önce planlanan süreç artık sahada ilerliyor. KIB-TEK, silikon izolatörlerin ada genelinde yaygın kullanımını sağlayacak çalışmaların etap etap sürdüğünü açıkladı.

Kurum yetkilileri, bu dönüşümün enerji arz güvenliğini artıracağına, arıza riskini önemli ölçüde azaltacağına ve iletim hattı performansını iyileştireceğine dikkat çekti.

KIB-TEK’in dönüşüm çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda devam edeceği belirtiliyor.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun: Planlaması önceden yapılmış, vizyoner bir dönüşüm hayata geçiyor

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, silikon izolatör dönüşümünün kurumun uzun vadeli planlamasının sonucu olduğuna dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“KIB-TEK olarak yaklaşık bir yıllık ihale sürecinin ardından, ihalesi tamamlanan silikon izolatör dönüşümünü adım adım hayata geçiriyoruz. Bu bir tepki adımı değil; önceden yapılan planlama, teknik değerlendirmeler, çevre şartlarının analiz edilmesi ve model seçimlerinin tamamlanmasının ardından başlatılmış vizyoner bir dönüşümdür. Ada genelinde tüm ana iletim hatlarımızın silikon izolatörlere dönüştürülmesi, enerji şebekemizi daha dayanıklı, daha güvenilir ve çevresel koşullara karşı daha dirençli hale getirecektir. Kurumumuzun hedefi nettir: Halkımıza daha güvenli, daha istikrarlı ve kesintisiz enerji sağlamak. Bu dönüşüm Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun geleceğe yönelik yatırım kararlılığının somut bir göstergesidir.”

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın: Enerji arz güvenliği için en kritik adımlardan birini atıyoruz

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, silikon izolatör dönüşümünün kurumun uzun süredir üzerinde çalıştığı stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Cam izolatörlerin özellikle tozlu hava, nem ve çevresel etkiler nedeniyle yarattığı arızaların farkındaydık. Yaklaşık iki yıl önce yeni kurulan hatlarda silikon izolatör kullanımına başlamıştık. Mevcut sistemin tamamen silikon izolatörlere dönüştürülmesi için ise teknik çalışmalarımızı, analizlerimizi ve ihale süreçlerimizi titizlikle yürüttük. Bugün sahada başlayan uygulama, enerji arz güvenliğimiz için en kritik adımlardan biridir. Lefkoşa–Teknecik hattındaki değişimin bir ay içinde tamamlanmasıyla birlikte, diğer ana iletim hatlarında da çalışmalar kesintisiz şekilde sürecektir. Amacımız, arıza riskini en aza indirmek, iletim hattı performansını artırmak ve halkımıza daha kesintisiz bir enerji hizmeti sunmaktır”