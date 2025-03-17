KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

Son zamanlarda Güneş Enerjisi Kurulumlarında yasal mevzuata aykırılıklar gözlemlenmektedir. KKTC’de yürürlükte bulunan ilgili yasal mevzuata uygun şekilde Yenilenebilir Enerji Kaynağı izni almayan ve/veya Yenilenebilir Enerji Kaynağı izni almış olup da işbu iznin kapsamı dışında kurulum ve/veya uygulama yapan ve/veya Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun onayını almadan tesisatında herhangi bir değişiklik yapanlar hakkında yürürlükteki yasal mevzuat gereğince tüm hukuki yollara başvurulacak olup yasal çerçevede gerekmesi halinde, ilgili bina ve/veya yere enerji verilmesi durdurulabilecek ve/veya elektrik kesilebilecektir.