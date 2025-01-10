Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci Yıldönümü Madalyonları, KKTC Merkez Bankası tarafından, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği işbirliğinde bastırıldı.

Madalyonların, 7,2 gram, 22 milimetre çapında ve 22 ayar olduğu belirtildi. Madalyonların fiyatı günlük olarak belirlenecek, satış fiyatı madalyonun fiilen satıldığı günkü fiyat esas alınacak.

Madalyon satın almak için önce KKTC Merkez Bankası’nın [email protected] adresi ve 611 51 58 – 611 51 59 numaralı telefonlarından randevu alınması gerekiyor.