Katılımcılar, alanında uzman akademisyenler ve sektör profesyonellerinden birebir eğitim alma fırsatının yanı sıra, GitHub kullanımı, proje yönetimi yetkinlikleri, teknik özgeçmiş hazırlama ve mülakat pratiği gibi kariyer odaklı beceriler kazanacak. Böylece yalnızca bilgi değil, aynı zamanda sektörde rekabet gücü elde edecekler.

Yapay zekâ uzmanlığı artık geleceğin mesleği değil, bugünün ihtiyacı

Dünya Ekonomik Forumu’na göre, 2025 yılına kadar yapay zekâ ve otomasyon alanlarında 100 milyon yeni iş fırsatı doğacak. McKinsey Global Institute’un 2023 raporuna göre bu meslekler iş gücü piyasasında yüzde 15 büyüme gösterecek. LinkedIn İş Trendleri 2024 Raporu’nda ise son üç yılda yapay zekâ alanındaki iş ilanlarının yüzde 75 oranında arttığı belirtiliyor.

Sağlık, finans, otomotiv, eğitim, inşaat ve savunma sanayi gibi pek çok alanda yapay zekâ uzmanlarına duyulan ihtiyaç giderek artıyor.

Bu kapsamlı eğitim programı, katılımcılara sadece bilgi değil, geleceğe yön verme imkânı da sunuyor.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, bu önemli adımıyla adanın teknoloji ve inovasyon merkezi olma yolunda güçlü bir mesaj veriyor.