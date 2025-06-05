Güneş, Atan’ın işe gitmediklerini öne sürdüğü çalışanların sözleşmeli bölge hasar sorumlusu olduğunu ve görevleri gereği sahada çalıştıklarını vurguladı.

Sami Güneş, bu kişilerin trafik kazalarında hasar tespiti yapmakla sorumlu olduklarını belirterek, “Bu nedenle ofiste bulunma zorunlulukları yoktur. Görev tanımları gereği sahada hizmet vermektedirler” dedi.

Güneş, Atan’ın ismini verdiği bir diğer kişi olan Orhan Özer’in ise Kıbrıs Sigorta ile hiçbir ilişkisi olmadığını da ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Metin Atan ile görüştüklerini hatırlatan Sami Güneş, “Sayın Atan, bu iddiaları görüşmemize rağmen dile getirmedi, herhangi bir bilgi talebinde bulunmadı. Açıklamaları tamamen duyumlara ve dedikodulara dayanmaktadır” dedi.

Güneş, kamuoyunu yanıltan bu açıklamaların şirket ve çalışanlarını zan altında bıraktığını belirterek, Atan’ı elindeki belgeleri paylaşmaya davet etti. “Aksi takdirde bu açıklamaların sorumluluğunu taşıyacağını ve kamuoyu önünde ‘müfteri’ ilan edileceğini açıkça belirtiyoruz” diyen Güneş, çalışanların ve şirketin yasal haklarının da saklı olduğunu sözlerine ekledi.