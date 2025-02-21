GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER



ARABACIOĞLU: İNSANLARIN GÜNDEMİ KIBRIS SORUNU DEĞİL

Konuyla ilgili Gündem Kıbrıs’a konuşan, Yenikent Muhtarı Melek Arabacıoğlu, “Kıbrıs’ta federal çözümün şuan ki dengelere göre olacağına inanmıyorum. Çünkü ülkede böyle bir çözümü destekleyecek irade yok. Muhalefet bunu dile getiriyor, konuşuyor ama ben görmüyorum. Avrupa Parlamento seçimlerinde bile Kıbrıslı Türkler oy kullanmaya gitmedi ve oylarına sahip çıkmadı. Zaten Kuzey Kıbrıs’ta insanların gündemi Kıbrıs sorunu değil. Ülkede yaşayan insanların öncelikli sorunları güvensizlik, zamlar, ekonomik sorunlar ve maddi sıkıntılardan oluşuyor. Diğer yandan da Kıbrıs sorununu artık kanıksadık diye düşünüyorum” dedi.

YÜRÜKER: BANA GÖRE FEDERAL ÇÖZÜM ŞART

Marmara Muhtarı Ahmet Yürüker, “Kıbrıs konusunda Garantör Ülke Türkiye’nin iki devletli çözüm modelinden vazgeçeceğine inanmıyorum. Ancak günün sonunda bunu garantör ülkeler belirleyecek. Bana göre Federal Çözüm şarttır” ifadelerini kullandı.

KARSU: ÇÖZÜMÜN OLACAĞINA İNANIYORUM

Çağlayan Muhtarı Nutku Karsu, çözüm modeli konusunda her iki tarafında kabul edebileceği bir formül olacağına inanç belirterek, “Kıbrıs’ta Federal bir çözüm olacağına inanıyorum. Ancak tabi şekli önemlidir. Her iki tarafı da memnun edici yumuşatılmış bir model olabilir. İki ayrı devlet tek çatı altında birleşebilir. Ben çözümün olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

SUİÇMEZ: İKİ AYRI KOMŞU DEVLET…

Değirmenlik Camialtı Muhtarı Musa Suiçmez ise, iki devletli çözüm modelinin savunulması gerektiğine işaret ederek, “Önceliğimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin garantör devlet olmasıdır. 1975’ten bu yana rahat yaşıyorsak eğer Türkiye’nin sayesindedir. Kıbrıs’ta çözüm Türkiye’nin öngördüğü gibi karşılıklı iki devlet, iki komşu ülke olarak olabilir karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde. Kimse kimseyi kandırmasın, Federal çözüm BM’nin ve Avrupa’nın dayatmasıdır ve bizlere uzak bir baskı unsurudur. Türkiye’nin garantörlüğünde bir devlet yapılanmasına sıcak bakıyoruz, federal bir çözüme kesinlikle inanmıyorum” dedi.

OKÇU: ADADAKİ EN ÖNEMLİ SORUN KIBRIS SORUNUDUR

Minareliköy Muhtarı Arif Okçu, “Kıbrıs’ta sadece federal bir çözüm mümkün olabilir. Başka bir çözüm modeli bize yaramaz. Eğer işe yarasaydı şimdiye kadar yarardı. Kıbrıs sorunu çözülmezse hiçbir işimiz olmaz ve bana göre adadaki en önemli sorun Kıbrıs sorunudur. Ben federal bir çözümün olacağına gönülden inanıyorum” diye konuştu.

OSMANOĞLU: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM OLMALI

Kırıkkale Muhtarı Cemal Gürsel Osmanoğlu, “Bana göre iki devletli çözüm olmalı. Federal bir çözüm olacağına inanmıyorum. Olmasını istediğimiz çözüm modeli iki ayrı devlet modelidir” dedi.

ŞENOCAKLI: BU ZAMANA KADAR GÖRÜŞMELER YAPILDI ANCAK SONUÇ ÇIKMADI

Erdemli Muhtarı Kamil Şenocaklı, “Federal çözümün olması en güzelidir ama ben olacağına inanıyorum. Bu zamana kadar görüşmeler yapıldı ancak sonuç çıkmadı. İyi bir çerçevede tekrar değerlendirilme durumunda çözümün olmasından yanayım” ifadelerini kullandı.

ŞENSOY: ÖNEMLİ OLAN KIBRISLI TÜRKLERİN DAHA İYİ DURUMDA OLMASIDIR

Demirhan Muhtarı Cemil Şensoy, “Ben Kıbrıs’ta bir çözüm olacağına inanmıyorum. Kapılar, ticaret ve benzeri konularla insanları kandırıyorlar ve oyalıyorlar. Kıbrıs’ta çözüme hangi anlaşma ile varılacak olursa olsun önemli olan Kıbrıslı Türklerin daha iyi durumda olmasıdır. Ben bundan yanayım” dedi.

ERZEN: 40 SENENDİR AYNI ŞEY DÖNÜYOR

Balıkesir Muhtarı Mürüde Erzen ise konuyla ilgili olarak 40 yıldır müzakere masalarında zaman kaybedildiğini ifade ederek, “Ben inanmam bir çözüm olacağına çünkü yıllardır aynı. Her yıl bir çözüm modeli söylüyorlar ancak hiçbir şey olmuyor. KKTC dünyanın hiçbir yerinde hala tanınmıyor. 40 senedir aynı şey dönüyor. Değişecek olan bir şey olacağını düşünmüyorum. Görüşmelere gitmek için harcadıkları parayı memlekete harcasınlar boşa para harcamasınlar. 40 yıldır ülkedeki tüm partiler denedi ama olmadı” dedi.

TAŞEL: TEMENNİMİZ FEDERAL ÇÖZÜMÜN OLMASINDAN YANADIR

Ortaköy Muhtarı Fayık Taşel, “Keşke federal çözüm olsa da kurtulsak belki o zaman memlekette bir şeyler düzelir. Temennimiz federal çözümün olmasından yanadır” dedi.

MESUTOĞLU: İDEAL ÇÖZÜM MODELİ ORTAK ÇATI ALTINDA İKİ AYRI DEVLET YAPISI

Selimiye Muhtarı Mustafa Mesutoğlu, “Bana göre çözüm şekli federasyondur. Zamanında Tansu Hanım (Çiller) Türkiye’yi temsilen KKTC tanınmayacak diye. Kıbrıs’ta ideal çözüm modeli ortak çatı altında iki ayrı devlet yapısıdır. İki devletli çözüm modeli ısrarı ile bir yere varılabileceğini düşünmüyorum. Şuanda ülkemizde Güney Kıbrıs pasaportu olanlar her şeyden faydalanıyor. Onların dışında kimse hiçbir haktan faydalanamıyor. 50 yıl önce buraya gelmiş, torunları, çocukları olan insanlar haksızlığa uğruyor. Bir anlaşma olursa eğer bu insanlarımız da haklarına kavuşur, daha adil ve eşit bir düzen içerisinde yaşarız” ifadelerini kullandı.