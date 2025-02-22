Kıbrıs sorunu konusunda son dönemlerde yaşanan gelişmeler, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs liderlerinin temaslarının artması, Mart ayında Cenevre’de yapılacak olan toplantı, Kıbrıs’ta bir çözümün mümkün olup olamayacağı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Girne bölgesinde görev yapan bazı muhtarlar konuyla ilgili görüşlerini Gündem Kıbrıs’a aktardı…



MUHTARLAR KIBRIS SORUNU KONUSUNDA KONUŞTU…

Kıbrıs sorunu konusunda son dönemlerde yaşanan gelişmeler, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs liderlerinin temaslarının artması, Mart ayında Cenevre’de yapılacak olan toplantı, Kıbrıs’ta bir çözümün mümkün olup olamayacağı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Vatandaşlar bu konuyu kendi aralarında sıkça konuşurken, Gündem Kıbrıs, Girne bölgesinde görev yapan bazı muhtarlara Kıbrıs’ta Federal bir çözümün mümkün olup olamayacağını ve Kıbrıs’ta çözüm modelinin nasıl olması gerektiğini sordu.



ÖREN: TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜ VAZGEÇİLMEZDİR

Girne Eski Türk Mahallesi muhtarı Tuğçe Ören, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğüne vurgu yaparak, “Kıbrıs’ta federal bir çözüm mümkündür ancak bu noktada Türkiye’nin garantörlüğü vazgeçilmezdir. Federe devlet çatısı altında iki ayrı devletli bir model mümkün olabilir. Vatandaşların bir kısmı federasyon çözüm modelini desteklerken, büyük bir kısmı da iki ayrı devletli çözümü istiyor. Ancak vatandaşlar artık adada serbest dolaşım hakkının da olmasını talep ediyor” ifadelerini kullandı.



BEDEL: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM KESİNLİKLE OLMASI GEREKENDİR

Doğanköy Muhtarı Niyazi Bedel, Kıbrıs’ta federal bir çözüm olmayacağını senelerdir gördük. Boşa oynanan bir oyundur. Federal bir çözüm olacağına kesinlikle inanmıyorum. Türkiye’nin garantörlüğü altında iki devletli çözüm kesinlikle olması gereken çözüm modelidir” dedi.



GÜLBAL: BU ADADA İKİ AYRI HALK VE İKİ AYRI DEVLET VARDIR

Edremit Köyü Muhtarı Hasan Gülbal ise, adada iki ayrı halk yaşadığı gerçeğinin görmezden gelinemeyecek bir gerçek olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’nin garantörlüğü vazgeçilmez bir unsurdur. Bu bağlamda da her iki tarafın eşit hakları olması gerekir. Siyasi eşitlik de vatandaşların olmazsa olmazları arasında yer alıyor. 1960’ta devlet kuruldu, 1963’ten bu yana bizi dışladılar. Bu adada iki ayrı halk ve iki ayrı devlet vardır. O nedenle iki devletli çözüm olması gerekmektedir” diye konuştu.



TAKATUKA: 40 SENE MÜZAKERE MASALARINDA UZLAŞI OLMADI

Esentepe Muhtarı Günay Takatuka, “Bana göre ve bölgedeki insanlardan aldığım bilgiye göre iki devletli çözüm modeli olması gerekendir. Daha önce Rumlarla birlikte yaşamayı çok denedik ama yürütemedik, olmadı. Federal çözüm de çok denendi olmadı. 40 sene müzakere masalarında görüşmeler yapıldı ancak bir türlü uzlaşı olmadı. O nedenle federal bir çözüm olacağına da inanmıyorum” dedi.

AVCI: İSTEĞİMİZ ADADA EŞİTLİK OLMASI

Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı, federal çözüm noktasında yıllardır görüşme yapıldığını ancak bir noktaya varılamadığını ifade ederek, “Yıllardır tam düzelecek çözüm olacak derken bozuldu. Bizim istediğimiz adada eşitlik olmasıdır. İki devletli çözümün olması gerektiğine inanıyorum. Merhum Denktaş KKTC’yi kurdu ve yaşatmamız gerekiyor. Adadaki haklarımızı istiyoruz. Yeterince haksızlığa uğradık” dedi.



TUTKU: BENİM VATANIMA VE İNSANIMA ZARAR GELMEYECEK BİR ANLAŞMA YAPILSIN

Karaoğlanoğlu Muhtarı Hüdaverdi Tutku, “1963 yılında ben 12 yaşındaydım. O zamandan bugüne kadar hep çözüm olduydu olacaktı dediler. Hiçbir şey olmadı. Ben Federal bir çözüm olacağına kesinlikle inanmıyorum. Benim vatanıma ve insanıma zarar gelmeyecek bir anlaşma yapılsın. İki devlet olacaksa da bir an önce açıklasınlar bitsin” diye konuştu.



ÇAĞLAYAN: ONLAR O YANDA KALSIN, BİZ BU YANDA

Kayalar Köyü Muhtarı Nizamettin Çağlayan, “Ben bu adaya 1976’da geldim. O günden bu yana her sene çözüm olacak diye aynı şeyi diyorlar. Ben federal bir çözüm olacağına inanmıyorum. Onlar o yanda kalsın, biz bu yanda. İki ayrı devletli çözüm olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.



GÜLERMAN: 40 YILDIR GÖRÜŞMELER YAPILDI AMA BİR SONUÇ ÇIKMADI

Lapta Yavuzlar Mahallesi Muhtarı Halil Gülerman, “Kıbrıs’ta BM parametrelerine göre en doğrusu federal bir çözüm olmasıdır. Ama ben bir çözüm olacağına inanmıyorum. 40 yıldır görüşmeler yapıldı ama bir sonuç çıkmadı. Belki ileride bir anlaşmaya varabilirler” ifadelerini kullandı.



AYDIN: TEK ÇATI ALTINDA İKİ AYRI DEVLET

Zeytinlik Köyü Muhtarı Hatice Aydın, federal devlet çatısı altında iki ayrı devlet modelinin en mantıklı çözüm yolu olduğunu ifade ederek, “Ben federal bir çözüm olacağına inanıyorum. Ama karışık yaşamanın artık mümkün olmayacağını düşünüyorum. O nedenle tek çatı altında iki ayrı devletli çözüm modeli olması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.



UZUN: EN MÜMKÜN ÇÖZÜM YOLU FEDERAL ÇÖZÜMDÜR

Ozanköy Muhtarı Ramadan Uzun, Kıbrıs’ta federal çözüme dair bunca senedir yaşananlardan dolayı çok fazla umudunun kalmadığını ifade ederek, “Banan göre en mümkün çözüm yolu federal çözümdür. İnancımı büyük ölçüde kaybettim ancak belki gelecekte çözüme ulaşılabilir” ifadelerini kullandı.



DİLEK: İKİ AYRI DEVLETLİ ÇÖZÜM OLMALI

Sadrazam Köyü Muhtarı Yakup Dilek, “Federal bir çözümü kesinlikle kabul etmiyoruz. İki ayrı devletli çözüm olmalıdır. Rumun egemenliği altına girmek istemiyoruz” diye konuştu.