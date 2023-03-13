Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu tarafından 14 Mart Dünya Nehirler için Eylem Günü dolayısıyla Kumyalı Deresi’nin boyunda 4 km’lik doğrusal alanda gözlem yapıldı, 25 tür kuş, 4 tür kelebek, 2 tür sürüngen ve 40 tür yabani bitki gözlemlendi.

Topluluk’tan yapılan açıklamada, “Kumyalı Dersi’nin boyunda suya sıfır tellenmiş alanlar, tarım arazileri ve yoğun sayıda fişek kovanına rastladık. Farklı yerlerde top top plastik ağların dere boyuna atılmış olduğu, derenin yol kenarı tarafında atık ev eşyaları, çiftlik atıkları olduğu gözlemlendi. Koyunlarını otlatan çobanın koyunları atıklar arasında otlamaya çalışıyordu. Dere’nin deltası daraltılmış, bazı yerlerde araçların seyahati ile kesintiye uğratılmış, bazı yerlerde de; yatak derinliği ve eni bozulmuştur” denildi.

“Büyük ülkelerde nehire denk gelen derelerimiz; biyolojik çeşitlilik alanlarıdır ve yolları kesilmeden, kirletilmeden akmaları gerekir” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Biyolojik çeşitliliğimiz; besinsel, tıbbi, bilimsel, eğitimsel, kültürel ve turistik değerdir. Nehirlerin doğadaki görevleri, besin, mineral ve canlı taşımaktır. Nehirler akamıyorsa; deltalara ve denizlere besin, mineral ve canlı ulaşamaz. Çevrelerindeki bitki örtüsü ve doğal yolları sulanamaz.

Bırakın nehirler özgürce aksın. Kendinizi nehir yerine koyun. Evlerinize ailelerinize besin, ilaç ve giyecek taşımaktan sizi kim alıkoyabilir. Nehirler de doğada aynı işi yapar.

Yataklarına biriken su bizi taşkınlardan korur. Büküm büküm yolları toprağın bir anda denize dökülüp kaybolmasını önler. Barındırdıkları su; doğal ortamın nemini korur. Derelerimiz, bizim nehirlerimizdir. Yollarını kesmeyin, kirletmeyin, üstlerini örtmeyin, daraltmayın. Doğal setlerine müdahale etmeyin, bitki örtüsüne zarar vermeyin. Doğaya yapılan her yanlış; maalesef aldığımız bir cezayla sonlanır. Nehirler kirlenirse; atık taşır, atık bulaştırır. Nehirleri korumak doğayı korumaktır. Doğayı korumak insanı korumaktır. 14 Mart Dünya Nehirler İçin Eylem Günü; nehirle empati kurun; nehirlerin gerçeklerini öğrenin.”