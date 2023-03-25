Dernekten yapılan açıklamaya göre, aha sonra seçilenler arasında Görev bölümü yapılacak Dernek üyelerine ve kamuoyuna duyurulacak.

Genel kurulda Celal Bayar başkanlığında yeni Yönetim Kurulu, Yüksek Onur ve Yüksek Denetim Kurulları oluşturuldu.

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