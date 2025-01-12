KKTC Cumhurbaşkanı, T.C. Büyükelçisi, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Tümen ve Tugay Komutanları, bazı siyasi parti temsilcileri, dernek, kurum ve kuruluşların katılımıyla, "El Ele Yeşil Bir Geleceğe", sloganıyla saat 11.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ağaçlandırma etkinliği kapsamında; servi, kızılçam, parkinsonya, portakal, limon ve mandalina fidanlarından oluşan toplam 3.000 adet fidan dikilerek Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı alanı içerisindeki ağaçların sayısı 8.000 adete yükseltildi.

KKTC'de "Bir Milyon Fidan" hedefi ve "El Ele Yeşil Bir Geleceğe" sloganıyla bir bayram havasında, doğal dengenin korunması, ağaç ve doğa sevgisinin geliştirilmesi maksadıyla gerçekleştirilen etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.