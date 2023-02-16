Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, hükümetin yasa gücünde kararnameyle vergi ve maaşlarda kesintiye giderek, vergi ve harçlarda yapacağı artıştan ne kendilerinden, ne de diğer sivil toplum örgütlerinden görüş alındığını belirterek, yapılması öngörülen düzenlemeyi eleştirdi.

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’ndan yapılan yazılı açıklamada, hükümet yanlış kararından dönmeye davet edildi.

“Gerek vergi düzenlemeleri gerekse kesintilerle ilgili olarak platform üyeleri haberdar olmadığı gibi, gönüllülük halinde çok daha fazlasını vermeye hazır olan Kıbrıs Türk Halkına karşı rencide edici bir davranış sergilemiştir” ifadelerine yer verilen açıklamada, Kıbrıs Türk sivil toplum örgütlerinin depremin ilk gününden itibaren bir araya gelerek yaraların sarılmasına bir nebze olsun katkı koyabilmek için gece gündüz demeden çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu düşünce ile evsiz kalmış insanlarımızın acil ihtiyacı olan konut ihtiyacına katkı olmak amacıyla 1000 konut projesini birlikte ortaya koyduk. Bu çerçevede çalışmak üzere tüm toplumun katılımına açarak Kıbrıs Türk Dayanışma Platformunu oluşturduk.

Platform olarak küçük büyük demeden gelecek olan maddi ve manevi katkıları toplumsal dayanışmamızla bütünleştirerek, Kıbrıs Türkü’nün dayanışma simgesine dönüştürme hedefi ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Projenin hız kazanmasını beklediğimiz bir dönemde hükümet, ne bizlerle ne de diğer sivil toplum örgütleri ile herhangi bir görüş alış verişinde bulunmadan düzenlemeye gitmiştir.

Bu çerçevede vergi ve maaşlarda kesintiye gitmiş, vergi ve harçlarda artış öngören yasa gücünde kararname çıkarmıştır.

Gerek vergi düzenlemeleri gerekse kesintilerle ilgili olarak platform üyeleri haberdar olmadığı gibi, gönüllülük halinde çok daha fazlasını vermeye hazır olan Kıbrıs Türk Halkına karşı rencide edici bir davranış sergilenmiştir. Hükümeti bu yanlış kararından bir an önce geri dönmeye davet ederiz.”